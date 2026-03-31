Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci ile birlikte 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce aynı dosyada 9 kişi tutuklanmıştı.

Türkiye gündemine 'otel odası' baskını ile bomba gibi düşen Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Önce rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu. Yalım’ın el konulan şirketlerine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF, kayyım olarak atandı.

4 ŞÜPHELİ SERBEST

Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ebru Yurtuluğ tutuklama, Serpil Keskin Ezberci, Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Özkan Yalım, gözaltı sırasında otel odasında 21 yaşındaki çalışanı ile yakalanmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Yalım ile birlikte hakimliğe sevk edilen diğer şüpheliler Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası