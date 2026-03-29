CHP lideri Özel, otel odasında çalışanıyla basılan Uşak Belediye Başkanı'na "Özel hayat" bahanesiyle arka çıktı. Yolsuzlukları görmezden geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara'da olduğu belirlenen Yalım'ın kaldığı otele giden ekipler şok bir manzarayla karşılaşmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan 57 yaşındaki CHP'li Başkan, odada bir belediye çalışanı kadınla birlikteyken yarı çıplak hâlde yakalanmıştı. Özkan Yalım'ın sorgusu sürerken karıştığı skandallar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Özel'den 'Uşak' açıklaması: CHP yolsuzluktan değil bu görüntülerden rahatsız

33 ARAÇ VE 83 TAŞINMAZI DANIŞMANINA DEVRETMİŞ!

MASAK raporlarına göre Yalım'ın üzerinde 34 araç ile 114 taşınmaz vardı. Araçlardan 33'ünü, taşınmazlardan da 83'ünü geçen sene danışmanı Cihan Aras'a devretti. Bu işlem sırasında Özkan Yalım, 34 milyon 125 bin lirayı kendi hesabından çekti. Cihan Aras aynı gün paraları elden kendi hesabına yatırdı. Bu şekilde para sisteme sokularak devir işlemine resmiyet kazandırıldı. Bunun yanı sıra Yalım'ın ikinci telefonunda sevgilileriyle birlikte çekildiği fotoğraf ve videolar olduğu tespit edildi.

Özel'den 'Uşak' açıklaması: CHP yolsuzluktan değil bu görüntülerden rahatsız

ÖZEL, SKANDALI ÇANAKKALE ZAFERİ'NE BAĞLADI!

Bu vahim tabloya rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine diğerlerinde olduğu gibi partisinin belediye başkanına sahip çıktı.

Oteldeki görüntüleri "Özel hayat" diye nitelendirerek hafifletmeye çalışan Özel, Yalım'ın ailesine ve partisine karşı sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Özgür Özel, videonun kasıtlı şekilde servis edildiğini de savunarak "Bu görüntüleri yayınlayanlar utanmadı ama ben utandım. Halkımızdan özür diliyoruz ancak CHP bu videolarla kaybetmez. Bizi yenemediler, şantajla baskı altına almaya çalışıyorlar. Başkalarının bileğini bükebilirsiniz fakat CHP Çanakkale Zaferi'dir. Bütün her şeye rağmen dimdik duracağız. Ülkesini seven arkamızdan gelsin" dedi.

