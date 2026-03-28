Özkan Yalım'ın ilk skandalı değilmiş! Kılıçdaroğlu üstünü çizmiş
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’la ilgili gündeme gelen skandallara dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Yaşanan olayların "özel hayat" kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Atik, hem CHP içinden aldığı kulis bilgilerini hem de geçmişe dönük çarpıcı iddiaları tek tek sıraladı.
KILIÇDAROĞLU ADINI LİSTEDEN SİLDİ
Fatih Atik’in açıklamalarındaki en çarpıcı nokta ise Özkan Yalım’ın milletvekilliği dönemine dairdi. Atik, Yalım’ın kendi şirketine ait tırı bizzat kullanarak Bulgaristan’a gittiğini ve orada polis tarafından durdurulduğunu öne sürerek şunları söyledi:
"Bulgar polisi tırda yaptığı aramada 400 bin dolar yakalıyor. Özkan Yalım o dönem milletvekili olduğu için diplomatik (kırmızı) pasaportunu kullanarak olay yerinden ayrılıyor ve Türkiye’ye dönüyor.
Kılıçdaroğlu döneminde CHP genel merkezi bu olaydan haberdar oluyor ve Bulgaristan’a vekiller gönderilerek olay teyit ediliyor. Bu yüzden Kemal Bey, bir sonraki seçimde kendisini listeye koymadı."
SAHTE ROLEX VE "YALIM GARDEN" İDDİALARI
Atik, Özkan Yalım’ın eğlence hayatına düşkünlüğüyle bilindiğini, Bulgaristan’da bir gece kulübü olduğunu ve Uşak’taki "Yalım Garden" isimli yerin de benzer bir havada işletildiğini iddia etti.
Ayrıca Yalım’ın Özgür Özel’e olan yakınlığını her yerde kullandığını belirten Atik, "Özgür Özel’e Rolex saat hediye ettiği iddiası vardı, sonradan o saatin sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun gibi daha anlatamayacağımız pek çok iddia CHP kulislerinde konuşuluyor" dedi.
"DÖRT FARKLI KADIN İDDİASI VAR"
Haberin odağındaki kadın personelle ilgili de konuşan Fatih Atik, meselenin sadece iki değil, dört farklı kadınla ilgili olduğunu öne sürdü.
Atik, isimlerini vermediği bu kişilerden birinin şu an Bornova Belediyesi’nde kadrolu olduğunu ancak işe gitmediğini, bir bahane ile işten çıkarılmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.
ÖZGÜR ÖZEL: UTANDIM O GÖRÜNTÜLERDEN
Öte yandan CHP lideri Özgür Özel de konuya dair şunları söyledi:
"Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize kaşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız. Ama ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diyorum milletimden"