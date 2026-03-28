Yaşanan olayların "özel hayat" kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Atik, hem CHP içinden aldığı kulis bilgilerini hem de geçmişe dönük çarpıcı iddiaları tek tek sıraladı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’la ilgili gündeme gelen skandallara dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU ADINI LİSTEDEN SİLDİ

Fatih Atik’in açıklamalarındaki en çarpıcı nokta ise Özkan Yalım’ın milletvekilliği dönemine dairdi. Atik, Yalım’ın kendi şirketine ait tırı bizzat kullanarak Bulgaristan’a gittiğini ve orada polis tarafından durdurulduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Bulgar polisi tırda yaptığı aramada 400 bin dolar yakalıyor. Özkan Yalım o dönem milletvekili olduğu için diplomatik (kırmızı) pasaportunu kullanarak olay yerinden ayrılıyor ve Türkiye’ye dönüyor.

Kılıçdaroğlu döneminde CHP genel merkezi bu olaydan haberdar oluyor ve Bulgaristan’a vekiller gönderilerek olay teyit ediliyor. Bu yüzden Kemal Bey, bir sonraki seçimde kendisini listeye koymadı."