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    • Haberler > Gündem > Üyelik yolunda önemli adım: Kişisel veriler AB’ye uyumlu hâle getiriliyor

    Üyelik yolunda önemli adım: Kişisel veriler AB’ye uyumlu hâle getiriliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Üyelik yolunda önemli adım: Kişisel veriler AB’ye uyumlu hâle getiriliyor
    Türkiye, AB Üyeliği, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda önemli bir adım daha atıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyumlu hâle getiriliyor.

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ -  Türkiye’nin AB’ye üyeliği için gerekli olan kriterlerden biri daha yerine getiriliyor. Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyumlu hâle getirilmesine yönelik düzenleme yapılıyor. 

    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI ULUSLARARASI NORMLARA UYACAK

    Yeni düzenleme ile kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarımı konusundaki mevzuat güncelleniyor. Böylece, yurt dışına veri aktarımı uluslararası normlara uyumlu hâle gelmiş olacak. Düzenleme ile rekabetçiliğin artırılması ve özellikle elektronik ticaretle ilgili yatırımcıların kişisel bilgileri yurt dışı ile paylaşımı önündeki engeller kaldırılıyor. Yeni düzenlemeye göre, özel nitelikli kişisel bilgilerin işlenmesinde, ilgili kişinin rızasının olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarla ilgili hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi şartlar aranacak.

    72 KRİTERDEN 6'SI HARİÇ TAMAM

    Türkiye, AB süreci için bugüne kadar 72 kriterden altısı hariç tamamını yerine getirmiş durumda. Vize serbestisi ve tam üyelik sürecinde AB ‘Terörle mücadele mevzuatında değişiklik, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzlukla mücadele için yeni düzenlemeler, AB üyesi ülkeler ile adli yardımlaşma ve suçluların iadesi, Europol ile iş birliği, Kişisel verilerin korunması konusunda AB standartlarında değişiklik yapılması ve ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında AB’nin gündeme getirdiği problemlerin giderilmesi’ kriterlerinin de yerine getirilmesini istiyor. Bu kriterlerden biri olan kişisel verilerle ilgili mevzuatı, AB ile uyumlu hale getirecek düzenlemeler, AK Parti’nin önceki gün TBMM’ye sunduğu yargı paketinde yer alıyor. Kişisel verilerle ilgili yeni hükümler 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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