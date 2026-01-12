İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler arasında yer alan avukatın polis uygulama noktalarından kimliğini kullanarak araçla geçtiği, uyuşturucu satıcısı zanlılarla iştirak halinde uyuşturucu kuryeliği yaptığı tespit edildi.

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında uyuşturucuyu polis uygulama noktasından avukat kimliğiyle geçiren bir avukatın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu kuryesi avukat çıktı! Soruşturmada 4 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de uyuşturucu madde ‘imal ve ticareti' yapıldığı ihbarı üzerine 9 Ocak'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır halde toplam 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır halde toplam 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek cd 14 bin 550 TL para ele geçirildi. Gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve satmak' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden avukat E.E.'nin polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle ortak hareket edip, kuryelik yaptığı belirtildi.

