Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve sonrasında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Ayşe Hatun Önal'ın ifadesi ortaya çıktı. Önal ifadesinde Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği yalı partisiyle ilgili soruya itiraf niteliğinde cevap verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Önal, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

TEST SONUCU BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na biyolojik örnek veren Ayşe Hatun Önal'ın yapılan incelemeler sonucunda test sonuçlarının negatif çıktığı belirlendi.

Ayşe Hatun Önal

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık sorgusunda gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Önal, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığının altını çizdi. Uyku problemleri yaşadığına dikkat çeken eski manken, savunmasında şunları söyledi:

"SADECE UYKU İLACI İÇİYORUM"

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece uyku problemim nedeniyle akşamları uyku ilacı içiyorum."

KASIM GARİPOĞLU SORUSU SONRASI İTİRAF GELDİ

Sorgu sırasında Ayşe Hatun Önal'a yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri ise Kasım Garipoğlu'nun meşhur yalı partileri oldu. Önal, bu iddialar üzerine söz konusu partilere yıllar önce katıldığını belirterek, "9 sene önce 1-2 defa gittim" cevabını verdi.

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