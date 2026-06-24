Anadolu Ajansı
'Lumumba Vea' lakaplı ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga tribünde!
'Lumumba Vea' lakaplı ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga, Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında tribünlerindeki yerini aldı. Mboladinga, taraftarlardan büyük ilgi gördü.
Özetle Dinle'Lumumba Vea' lakaplı ünlü amigo Michel Kuka Mbola...
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FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadyumu'nda karşılaştı.
- Maç, FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçları kapsamında oynandı.
- Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımları karşı karşıya geldi.
- Maç, Meksika'nın Guadalajara kentindeki tarihi Guadalajara Stadyumu'nda gerçekleşti.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne destek veren ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga, tribünlerde yer aldı.
- Michel Kuka Mboladinga'nın lakabı "Lumumba Vea"dır.
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FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçları kapsamında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımları, Meksika'nın Guadalajara kentindeki tarihi Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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Futbol dünyasında "Lumumba Vea" lakabıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve kendine has tarzıyla tanınan ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti tribünlerinde yer alarak, Leoparlar lakaplı milli takımına destek verdi.
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