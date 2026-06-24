'Lumumba Vea' lakaplı ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga, Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında tribünlerindeki yerini aldı. Mboladinga, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçları kapsamında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımları, Meksika'nın Guadalajara kentindeki tarihi Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

'Lumumba Vea' lakaplı ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga tribünde!

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Futbol dünyasında "Lumumba Vea" lakabıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve kendine has tarzıyla tanınan ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti tribünlerinde yer alarak, Leoparlar lakaplı milli takımına destek verdi.

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