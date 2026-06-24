2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda kritik 3 puanı cebine koydu.

Son iki Dünya Kupası'nda final ve yarı final oynayan Hırvatistan, zorlandığı Panama karşılaşmasında sonradan oyuna giren Budimir'in golüyle ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu korudu.

Hırvatistan hata yapmadı! Panama'yı tek golle devirdiler

54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir, takıma 3 puanı getiren golü attı.

Hırvatistan hata yapmadı! Panama'yı tek golle devirdiler

PANAMA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Gana ve Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu mücadele ile futbolseverlerin takdirini kazanan Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

Luka Modric

MODRIC TARİH YAZDI

Öte yandan 40 yaşındaki Luka Modric de Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.

L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası