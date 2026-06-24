Hırvatistan hata yapmadı! Panama'yı tek golle devirdiler
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda kritik 3 puanı cebine koydu.
- Budimir, 54. dakikada attığı golle Hırvatistan'a 3 puanı getirdi.
- Panama, Hırvatistan karşısında da puan alamayarak turnuvaya veda etti.
- 40 yaşındaki Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.
- L Grubu'nda İngiltere ve Gana 4 puanla ilk iki sırada, Hırvatistan 3 puanla üçüncü, Panama ise puansız durumda bulunuyor.
Son iki Dünya Kupası'nda final ve yarı final oynayan Hırvatistan, zorlandığı Panama karşılaşmasında sonradan oyuna giren Budimir'in golüyle ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu korudu.
54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir, takıma 3 puanı getiren golü attı.
PANAMA TURNUVAYA VEDA ETTİ
Gana ve Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu mücadele ile futbolseverlerin takdirini kazanan Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
MODRIC TARİH YAZDI
Öte yandan 40 yaşındaki Luka Modric de Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.
L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.