Olağanüstü kurultay için imzaları Genel Merkeze teslim ettiklerini söyleyen Özgür Özel, “Tedbir kararı kurultaya engel değildir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısı yapmayarak MYK ve PM’yi toplarken, Özgür Özel, Meclis’te grup toplantısında konuştu.

KURULTAY ÇAĞRISI YAPTI

Olağanüstü kurultay yapılması için 833 delege imzasının CHP Genel Merkezine teslim edildiğini hatırlatan Özel, Kılıçdaraoğlu’na kurultay çağrısı yaptı.

Tedbir kararının kurultaya engel olmadığına dair bir dosyayı genel merkeze verdiklerini söyleyen Özel, “Tedbir kararı kurultaya engel değildir” iddiasında bulundu.

Özel, “Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş partinin bu ayıptan derhâl kurtulması lazım. İki milyon üyemiz adına Kemal Bey’i bu tarihî kararı almaya, partiyi ve ülkeyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası