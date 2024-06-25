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Uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheliden pişkin savunma: 50 bin TL alacaktım, arkadaşım kanıma girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da narkotik polisleri kamyonetin kasasına yapılan zuladan 8 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Arkadaşım teklif etmese kabul etmezdim kanıma girdi" dediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesut K.'nın kullandığı kamyonette yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipleri söz konusu kamyoneti D-400 karayolunda takip edip durdurdu.  

Uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheliden pişkin savunma: 50 bin TL alacaktım, arkadaşım kanıma girdi - 1. Resim

Araçtan indirilen sürücü Mesut K. gözaltına alındı. Dedektör köpeği kamyonette yaptığı aramada, aracın arka kasa kısmına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri kasadaki zulayı tespit ederek içerisinde 13 pakette toplam 7 kilo esrar ile 2 pakette 1 kilo toz esrar olmak üzere toplamda 8 kilo esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheliden pişkin savunma: 50 bin TL alacaktım, arkadaşım kanıma girdi - 2. Resim

Şüpheli Mesut K.'nın emniyetteki ifadesinde, “Bir arkadaşım bana 'Diyarbakır'da esrar var getirirsen karşılığında sana 50 bin TL vereceğim' dedi. Ben de kabul ettim gittim esrarları aldım. Gelirken yakalandım, arkadaşım teklif etmese kabul etmezdim kanıma girdi” dediği öğrenildi.

Uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheliden pişkin savunma: 50 bin TL alacaktım, arkadaşım kanıma girdi - 3. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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