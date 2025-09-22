Üzerine şirket açıp borçlandırmış! Patronunu önce vurdu, sonra kulağını ısırarak kopardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu sabah 08.45 sıralarında korkunç bir saldırı meydana geldi.

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Z.E.'nin, şoförü Z.Ş.'nin üzerine kurduğu şirket iflas etti. Şirketin borçları üzerine kaldığı için dolandırıldığını ileri süren Z.Ş., lüks aracına binmek üzere olan patronunun önünü kesti. Z.Ş. ile zorla otomobile bindirdiği patronu arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine Z.Ş., işvereni Z.E.'yi tabancayla bacaklarından vurdu ve kulağını ısırarak kopardı.

KISKIVRAK GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan şoför olayın ardından bölgeden ayrılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Z.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanan Z.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"BENİ HAYATIMI BİTİRDİN" DİYE BAĞIRMIŞ

Olayın tanıklarından çevre esnaf Özkan Bekdaş, "Kargaşa yaşandığını gördük. Bağırma sesleri vardı. Ne olduğuna bakmak için gittim. Arabanın içinde iki kişi şiddetli şekilde kavga ediyordu. Boğuşma sırasında silah sesi duyduk. Daha sonra araçtan inip kavga etmeye devam ettiler. Daha saldırgan olay yerinden kaçtı. Diğeri de yaralı halde buradaydı. Saldırgan 'Benim hayatımı bitirdin' diye bağırmış. Muhtemelen para meselesi yüzünden böyle konuşmuş olabilir" dedi.



