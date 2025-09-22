Balıkesir beşik gibi! 4.5'lik depremle sallandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DÜN GECE DE 4.9'LA SALLANDILAR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş sarsıntı İzmir ve İstanbul dahil olmak üzere birçok kentten hissedilmişti.

Bölgedeki artçı sarsıntılar korkutmaya devam ediyor.