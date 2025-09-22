Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir beşik gibi! 4.5'lik depremle sallandılar

Balıkesir beşik gibi! 4.5'lik depremle sallandılar

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. Dün akşamki 4.9'luk depremin ardından AFAD şimdi de 4.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İşte detaylar.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DÜN GECE DE 4.9'LA SALLANDILAR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş sarsıntı İzmir ve İstanbul dahil olmak üzere birçok kentten hissedilmişti.

Bölgedeki artçı sarsıntılar korkutmaya devam ediyor. 

