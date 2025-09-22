Konya 4 büyüklüğünde depremle sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.03'te merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının ardından bölgede panik yaşanırken, yetkililer depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığını, ekipler tarafından saha taramalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Naci Görür

Konya'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Depremi değerlendiren Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: