Konya 4 büyüklüğünde depremle sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
Konya Kulu'da sabah saatlerinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı bölgede paniğe neden olurken, Prof. Dr. Naci Görür'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.03'te merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının ardından bölgede panik yaşanırken, yetkililer depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığını, ekipler tarafından saha taramalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Konya'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Depremi değerlendiren Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"BÜYÜK DEPREM ÜRETME KAPASİTESİ VAR"
"Kırkkuyu, Kulu/Konya’da 4,0 deprem oldu. Sığ bir deprem. Tuzgölü Fay Zonu üzerinde. Bu yörede eğim atımı fazla. Yaklaşık uzunluğu 200 km civarında bir fay zonu. Büyük deprem üretme kapasitesi var."
