Uzmanlar 'önce liderler görüşmeli' diyor: Şam ile süreç bürokrasiye bırakılmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde Suriye ile yeni dönemin kapısının aralandığını belirten Prof. Dr. Hasan Ünal, "Liderlerin görüşmesinin ardından bürokratlar eski dosyaları kaldırıp, yeni bir süreci hazırlamalı. Uluslararası ortam buna müsait" dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde Suriye ile yeni dönemin kapısı aralandı.

Edinilen bilgilere göre, Suriye ile normalleşmenin somut adımlarının ele alındığı zirvede Türkiye, Suriye’deki temel güvenlik kaygılarını Rusya’ya aktarırken, Moskova’nın bu konudaki duruşunu da açık bir şekilde gözlemledi. Her fırsatta Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu dile getiren Ankara, Şam yönetiminin içişlerine karışmak gibi bir niyetinin olmadığını bir kez daha vurguladı. Türkiye’nin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden tamamen temizlenmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin coğrafi olarak genişlemesi ve çok daha güçlü bir refah koridoru oluşturulması değerlendirildi.

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gönüllü ve onurlu geri dönüşünü sağlamak için refah koridorunun önemine dikkat çekilen zirvede, Türkiye’nin çözüm için iş birliğine hazır olduğu dile getirildi. Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar söylemlerdeki dil değişikliğine işaret ederek, bürokrasiden önce liderlerin görüşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"YENİ YAKLAŞIMLAR UZLAŞMAYI GETİRİR"

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Ünal, Suriye meselesinde artık liderler diplomasisine başvurulması gerektiğini belirtti. Ünal “Liderlerin görüşmesinin ardından bürokratlar eski dosyaları kaldırıp, yeni bir süreç hazırlamalı. Yeni yaklaşımlar uzlaşmayı getirir. Uluslararası ortam da buna müsait” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ise komşularla sıfır sorun çizgisine geri dönme noktasına realist bir dönüşüm yaşandığını ifade ederek “Türkiye’nin Suriye’de istediğini elde edebilmesi Rusya ara buluculuğunda daha kolay olacaktır. Rusya’nın içinde bulunduğu durum nedeniyle Türkiye’ye, Türkiye’nin de Rusya’ya ihtiyacı var. Ankara’nın hassasiyetlerinin kabul ettirilmesi konusunda Putin devreye girebilir. Görüşme yakında olacaktır. Açıkçası bundan başka da çare yok. Esad, kendi iktidarının devamını kolaylaştıracak bir barışmaya sıcak bakar” değerlendirmesinde bulundu.