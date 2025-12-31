İzlanda soğukları, meteorolojik tahminleri altüst etti. Türkiye’nin büyük kısmında kar yağışı var. Eksi 30 dereceyi gören Erzurum dondu. Ülke genelinde kapanan yolları açmak ve mahsur kalanları kurtarmak için seferberlik ilan edildi. 30 ilde eğitime bir gün ara verildi. 103 uçak seferi iptal edildi.

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası az yağışlı ve ılık kış bekleyen uzmanların tahminlerini altüst etti.

Türkiye’nin büyük bölümünde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Erzurum’un Karaçoban ilçesi sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. Onu, eksi 28 dereceyle Van’ın Çaldıran ilçesi, eksi 26,3 dereceyle Muş’un Bulanık ilçesi izledi.

Uzmanlar ters köşe! Ilık geçecek dediler, Sibiryaya döndük

Erzurum’da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Eksi 12 dereceyi bulan soğukta araçların camları buz tuttu. Ağrı ve Kars’ta da hava sıcaklığı eksi 20’lere düştü. Kars Valisi Ziya Polat, vatandaşları “Hava çok soğuk, dışarıda kalmayın” diyerek uyardı.

Ülke genelinde kapanan yolları açmak ve mahsur kalanları kurtarmak için de seferberlik ilan edildi. Hakkâri, Muş ve Kastamonu’da rahatsızlanan hastalar, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi. 30 ilde okullar tatil edildi,

Türk Hava Yolları 61, AJet ise 42 seferi iptal ettiğini duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası