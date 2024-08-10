Uzmanlar uyardı! Antalya'daki 2 sarsıntı 8'den büyük depreme hazırlık

Antalya açıklarında dün meydana gelen 4.1 ve 4.2 büyüklüğündeki iki deprem, sık sık sarsılan bölgede yeniden endişeye neden oldu. Bu sarsıntıların daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı merak edilirken uzman iki isim uyardı: Bu hat boyunca 8.0'dan büyük deprem olma olasılığı var.

Antalya Kaş açıklarında 9 Ağustos günü 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede her gün kaydedilen 4'ten büyük depremler bu kez kısa süre içinde yaşanınca bölge halkı paniğe kapıldı. Gün boyunca kaydedilen sarsıntı sayısı ise 15'in üzerine çıktı.

Bölgenin deprem geçmişi, tsunami tehlikesi gibi konular yeniden gündeme geldi. Yaşananları Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen açıkladı ve önemli uyarılarda bulundu.

"BİRÇOK TARİHİ ESERDE İZLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜN"

Milliyet'e konuşan Doç. Dr. Bülent Özmen Antalya’nın ve Akdeniz’in deprem geçmişini açıkladı ve Antalya’nın da içinde bulunduğu tehlikeli bölgeyi şöyle anlattı:

"Antalya ve çevresinde deprem üretme potansiyeli olan çok sayıda fay var. Bu faylar Fethiye-Burdur Fay Zonu, Helenik-Kıbrıs Yayı, Kırkkavak ve Aksu fayı olarak sıralanabilir. Antalya Körfezi içinde ve Ege Denizi içinde de çok sayıda ve Antalya’yı etkileme potansiyeli olan aktif fay var. Tarihsel dönemde yani 1900 yılı öncesinde 1459, 1743, 1851 yıllarında Antalya’yı etkileyen depremler meydana geldi. Antalya il sınırları içinde bulunan birçok tarihi eserde de bunların izlerini görmek mümkün."

Aletsel dönemde yani 1900 yılı sonrasında da Antalya’yı etkileyen çok sayıda deprem meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Özmen, "Bu verilere baktığımızda Antalya’yı yakın tarihte etkileyen en önemli depremin 24 Nisan 1957 (Mw 6.5; Ms 6.8) ve 25 Nisan 1957’de (Mw 6.7, Ms 7.1) meydana gelen Fethiye depremleri olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

"8'DEN BÜYÜK DEPREM OLMA OLASILIĞI VAR"

Akdeniz ve Antalya açıklarında her gün birçok depremin meydana geliyor olması ‘Antalya da bir gün yıkılacak mı?’ sorularını akıllara getirirken, Prof. Dr. Murat Utkucu yapı stokuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Deprem riskini belirleyen tek unsur deprem tehlikesi yani meydana gelen depremlerin büyüklük ve uzaklıkları değildir. Binalarımızın kaliteleri ve zemin durumları da belirleyicidir. Dolayısıyla oluşacak etkinin bu faktörlerin birleşimi olacağı ifade edilebilir.”

Doç. Dr. Bülent Özmen ‘yapı stokuna’ dikkat çekerek şu önemli uyarılarda bulundu:

“Akdeniz’de Helen Yayı olarak bilinen bölge gerçekten çok kritik. Helen Yayı Afrika levhasının Ege Denizi altına daldığı alan. Bu hat Yunanistan’ın İyon Denizinden başlayıp, Girit ve Rodos adalarının güneyinden geçerek Fethiye körfezine doğru uzanıyor. Bu hat boyunca 8.0'dan büyük deprem olma olasılığı var.

"TSUNAMİ DEPREMİN YIKIM GÜCÜNÜ ARTIRABİLİR"

Ayrıca deprem sonrasında oluşacak tsunami dalgaları da depremin yıkım gücünü artırabilir. Ayrıca bölgede zaman zaman volkanik patlamalar meydana gelmekte ve ciddi hasarlara neden olabilir.

Bu bölgede son zamanlarda artan deprem aktivitesi bölgenin ciddiyetli takip edilmesi gerektiğini gösterir. Bu depremleri her ne kadar zamanını net olarak bilemesek de daha büyük bir depremin hazırlayıcısı gibi düşünmek doğru olacak. Bu hat boyunca oluşacak büyük depremlerin de hem deprem hem tsunami nedeniyle hasara neden olabileceğini düşünerek risk azaltma çalışmalarına önem vermeliyiz.”