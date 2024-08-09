Akdeniz'de peş peşe depremler! Mersin etkilendi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 9 Ağustos 2024 17:48 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme:

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Akdeniz'de saat 17.05 ve 17.10 sıralarında peş peşe depremler meydana geldi. İlk deprem 4,5 büyüklüğünde meydana gelirken, 2,2 şiddetinde de bir artçı oldu. Depremlerden Mersin ili de etkilendi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.