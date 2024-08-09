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Akdeniz'de peş peşe depremler! Mersin etkilendi

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Akdeniz&#039;de peş peşe depremler! Mersin etkilendi

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Akdeniz'de saat 17.05 ve 17.10 sıralarında peş peşe depremler meydana geldi. İlk deprem 4,5 büyüklüğünde meydana gelirken, 2,2 şiddetinde de bir artçı oldu. Depremlerden Mersin ili de etkilendi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 17.05'te gerçekleşen sarsıntının 6,85 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA, MERSİN ETKİLENDİ

Akdeniz'de saat 18.10'da bir deprem daha oldu. Deprem Mersin açıklarında meydana geldi.

2,2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı yerin 6,07 kilometre derinliğinde hissedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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