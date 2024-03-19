Van ve Hakkari'de okullara 1 günlük kar tatili

Hakkari ve Van'da mart ayında yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlük tatil ilan edildi.

Kurak bir kışın ardından yurdun doğu illerinde kar yağışı sürüyor. Hakkari ve Van'da mart ayında lapa lapa kar yağıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle iki ilde okullar bir gün tatil ilan edildi.

VAN'DA MART AYINDA LAPA LAPA KAR YAĞIYOR

Sabah saatlerinde aralıksız sağanağın etkili olduğu kentte, akşam saatlerinde kara dönüştü. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede kıştan kalma görüntülere büründü.

"Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" deyimini hatırlatan Mehmet Kulas isimli vatandaş, “Kar yağışı rahmettir. Mart ayında böylesi bir kar yağışı görmemiştik. İnşallah yağan bu kar yağışı bereket olur” dedi.

HAKKARİ VE VAN'DA OKULLAR BİR GÜN TATİL

Van'ın Çatak ve Saray ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Çatak ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile 20 Mart Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 20 Mart 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde Yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.