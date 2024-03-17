Van'da kaçak altın operasyonu! 88 kg ele geçirildi, değeri 215 milyon TL

Van'da altın kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda 88 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi. Piyasa değeri 215 milyon TL'yi bulan külçe altınlara el konulurken 1 şüpheli ise yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerliakaya, Van’da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı ayrıntılar şöyle:

"Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde;

Her biri 1 kg ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."