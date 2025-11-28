Anadolu Ajansı
Vatandaşın sofrasını zehirleyeceklerdi! Ne olduğu belirsiz 1 ton et piyasa sürülmeden imha edildi
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmaya ve menşei belli olmayan 1 ton et imha edildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, veteriner sağlık raporu ve menşei belli olmayan 1 ton et ele geçirilerek imha edildi.
Peş peşe yaşanan zehirlenme vakaları, gıda güvenliği sorununa dikkatleri yeniden çekti. Hatay’da ise mide bulandıran bir skandal önlendi. Veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et, yetkililer tarafından imha edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği yol kontrolünde bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu.
Kamyonette, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve menşei belli olmayan 1 ton et ele geçirildi.
El konulan etler imha edildi.
