WhatsApp mesajları her şeyi değiştirdi! Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay, borcun Türk lirası mı yoksa altın mı olduğuna ilişkin açılan bir davada WhatsApp yazışmalarını delil olarak kabul etti.
Samsun'da yaşayan bir kişi, yakınından borç para istedi. Borç istenen kişi, altınlarını bozdurarak 90 bin lirayı borç olarak verdi. Aradan bir süre geçtikten sonra 40 bin lira ödeme yapan borçlu, 50 bin lirayı ödemek için süre istedi. Ancak alacaklı, altın bozdurarak borç verdiğini, kalan borcun bu nedenle 50 bin lira olarak değil, 51,31 cumhuriyet altınının Türk lirası karşılığı olarak ödenmesini talep ederek dava açtı.
BORÇ ALTIN MI YOKSA TL Mİ?
Borçlu, davacının kendisine Türk lirası olarak borç verdiğini, cumhuriyet altını üzerinden ödünç sözleşmesi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, delil niteliğinin bulunmayan WhatsApp mesaj içeriklerinde davacıdan altın aldığına yönelik hiçbir beyanının olmadığını, 50 bin lira dışında davacıya borcunun bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etti.
Yargılamayı yapan Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, altın cinsinden borç verildiği iddiasını ispat yükünün davacıda olduğunu, taraflar arasındaki WhatsApp mesajlarında da borcun altın cinsinden olduğuna dair içerik olmaması nedeniyle davayı reddetti.
Alacaklı kişi, yerel mahkemenin ret kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu.
YARGITAY, KARARI ONADI
İstinaf başvurusunu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Davacı alacaklı, hükme itirazda bulunarak, dosyayı temyiz etti.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerince verilen kararı hukuka uygun bularak, oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdı.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL OLDU
Dairenin kararında, taraflar arasındaki para transferine ilişkin dekontlar, WhatsApp yazışma içerikleri doğrultusunda davacının iddiasını ispatlayamadığı belirtilerek, alacağının altın cinsinden ödenmesi talebinin reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.