'Yabancı uyruklular için yeni evlilik zorunluluğu' iddialarına Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün gündeme getirilen 'yabancı uyruklular için yeni evlilik zorunluluğu' iddialarına yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, "Gerek mevzuatta gerek uygulamada herhangi bir yenilik ve değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Bugün bazı yayın organlarında yer alan 'Yabancıların evlenmesine yasal kalış hakkı zorunluluğu' başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye yasal yollarla girişlerinin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında evlendirme işlemlerinin ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda nüfus ve evlendirme hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

"GEREKLİ BELGELERİ İBRAZ ETMELERİ ZORUNLUDUR"

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün X hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yabancıların Türkiye'de evlenme işlemlerinin yapılabilmesi için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu uyarınca, pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgeleri ibraz etmek suretiyle Türkiye'de yasal olarak bulunduklarını kanıtlamaları ve yapacakları resmi iş ve işlemler için gerekli belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Evlendirme memurluğuna müracaat sırasında evleneceklerden Türk vatandaşı olan kişinin fotoğraflı kimlik kartını, yabancı uyruklu kişinin ise pasaport veya bulunmaması halinde pasaport yerine geçen seyahat belgesini ya da Göç İdaresi Başkanlığınca kaydı tutulan ikamet izni, çalışma izni kapsamındaki veya vatansız. mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan yabancı uyruklu kişiler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre verilen kimlik belgesini ve evlenme ehliyet belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

"HERHANGİ BİR YENİLİK VE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla. Valiliklerimiz aracılığıyla evlendirme memurluklarımıza, yabancıların evlendirme işlemlerine yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesi için bilgilendirme yapılmış olup. gerek mevzuatta gerek uygulamada herhangi bir yenilik ve değişiklik yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Bazı yayın organlarında yer alan haberde, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almanın önüne geçebilmek için evlendirme memurluklarına yazı gönderildiği belirtilmişti. Bu yazıda ise evlenmek isteyen kişinin ülkede yasal kalış hakkının olması gerektiği belirtilmiş, aksi taktirde başvuru alınmaması gerektiği duyurulmuştu.