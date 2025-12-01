Aydın’da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı, evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporu sonucunda netleşecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Spor ile ilgilenmesi ile tanınan 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar sonrasında Dıvarcı’nın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde ölü bulunan Mehmet Dıvarcı

KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Dıvarcı, evinde ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun incelemesi sonrasında netleşecek olan Dıvarcı’nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası