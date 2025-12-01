İhlas Haber Ajansı • Aydın
Yakınları haber alamıyordu! Evinde ölü bulunan genç kalp krizi mi geçirdi?
Aydın’da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı, evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporu sonucunda netleşecek.
Özetle
Aydın'ın Söke ilçesinde sporcu 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı, yakınlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulunurken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu incelemesi sonrası netleşecek olsa da kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Spor ile ilgilenmesi ile tanınan 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar sonrasında Dıvarcı’nın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?
Dıvarcı, evinde ölü olarak bulundu. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun incelemesi sonrasında netleşecek olan Dıvarcı’nın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
