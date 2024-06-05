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Yalancının mumu yatsıya kadar! Ehliyetsiz sürücü güvenlik kameralarını aşamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yalancının mumu yatsıya kadar! Ehliyetsiz sürücü güvenlik kameralarını aşamadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin arkasından düştüğünü söyleyen gencin yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı. Gencin, motosikleti kendisinin kullandığı ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Antalya Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halindeki Adem Y.'nin kullandığı 07 AJB 162 plakalı hafif ticari araç, 4023 sokak kesişiminde E.Ç.'nin kullandığı 32 ADP 437 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü gencin tedavisini yaptı. Yaralı genç, kazanın ağabeyinin kullandığı motosikletin arkasından düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen trafik ekipleri kazanın çarpışma olduğunu belirledi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 978'er TL para cezası uyguladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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