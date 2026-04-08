Kayseri’de evin bahçesinde zincirsiz tutulan köpeğin saldırması sonucunda dört defa ameliyat olan ve yüzde 54 iş gücü kaybı yaşayan kişiye, köpeğin sahibi tarafından 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödenecek.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir evin bahçesinde zincirsiz tutulan köpeğin saldırısında yaralanan kişiye, köpeğin sahibi tarafından 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödenmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin kararına göre, Kayseri’de yaşayan bir kişi, Develi ilçesindeki bağ evine gittiği sırada etrafı tel örgüyle çevrili bir bahçede tasmasız duran köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve dört defa ameliyat olan bu kişi, köpeğin sahibi hakkında Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İKİ FARKLI İDDİA

Saldırı sebebiyle yüzünde sabit iz kalma riski bulunduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirten davacı, köpeğin zincirinin bağlı olmaması sebebiyle sahibinin saldırıda tam kusurlu olduğunu ifade etti. Davalı ise köpeğin zincire bağlı şekilde tel örgüyle çevrili bahçede bulunduğunu, zinciri kırarak tel örgünün altından çıkarak davacıya saldırdığını savundu.

Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, saldırı dolayısıyla davacının yüzünde kalıcı iz oluştuğu, çalışma gücünü yüzde 54 oranında kaybettiğini belirterek, olayda kusurlu bulduğu köpeğin sahibinin 1 milyon 953 bin 657 lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödemesine hükmetti. Dinlenen şahit beyanlarından, köpeğin zincirinin bağlı olmadığının anlaşıldığı bildirilen kararda, davalının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinden tazminattan sorumlu olduğu vurgulandı.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını onadı.

