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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen sokak ortasında darbedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saldırıya uğradı. 'Vurma ben Cumhuriyet Savcısıyım' demesine rağmen darbedilen İşçimen'e saldıran iki kişiden biri yakalandı. Başlatılan soruşturma kapsamında diğer zanlı da aranıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de otopark çıkışı sıra beklerken korna ve selektör ile arkasındaki araç tarafından taciz edildi.

Otomobilinden inerek 'sıra beklediğini' belirten Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı. İşçimen, araçtan inen bir kişi tarafından darbedildi. Saldırganın, İşçimen'in 'Vurma ben Cumhuriyet Savcısıyım' demesine rağmen küfür ederek vurmaya devam ettiği iddia edildi.

Yere düşen İşçimen'e peş peşe darbeler indiren saldırgan, araya girenlere de vurmaya çalıştı. Kalabalığın ayırması ile saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen sokak ortasında darbedildi - 1. Resim

YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI NECİP CEM İŞÇİMEN'E SALDIRANLARDAN BİRİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

Ekipler, İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartıştığını ve saldırıya uğradığını belirledi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen sokak ortasında darbedildi - 2. Resim

Aracın plaka bilgilerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğunu tespit eden polis, İşçimen'e hakaret eden T.T.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen T.T.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis diğer şüpheliyi arıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen sokak ortasında darbedildi - 3. Resim

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen sokak ortasında darbedildi - 4. Resim

Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen sokak ortasında darbedildi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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