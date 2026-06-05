CHP’de mahkeme kararıyla göreve dönen Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısında dikkat çeken kararlara imza attı. Mahir Polat’ın başkan seçildiği kurul, Özgür Özel dönemindeki ihraç kararlarını durdururken Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Lütfü Savaş ve Berhan Şimşek’in partiye dönüşünün önünü açtı.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de mahkeme kararıyla göreve dönen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ilk toplantısını en yaşlı üye olan Garip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. 15 kişiden oluşan YDK’da yapılan seçimde İzmir Milletvekili Mahir Polat, oy çokluğuyla başkan oldu. Başkan yardımcılığına Ahmet Ersan Özsoy, sekreterliğe Sezgin Kaya seçildi. YDK, Kılıçdaroğlu’nun açılışına katıldığı toplantıda Özel dönemindeki ihraç kararlarını durdurdu. Kararla Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Lütfü Savaş ve Berhan Şimşek’in partiye dönüşünün önü açıldı.

İHRAÇTAN ÖNCE İSTİFA ETMİŞ!

YDK Başkanı Polat, ihraçların iptaliyle ilgili “Herkes kararımızı Özkan Yalım üzerinden konuşuyor. Yalım, 28 Nisan’da Silivri Cezaevi’nden bir istifa dilekçesi vermiş. İhraç kararıysa 2 Mayıs’ta alınmış. Yani önceki yönetim Özkan Yalım’ı ihraç etmekte gecikmiş. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Yalım’ı aff ettiğimiz yok” dedi.

YDK Başkanı seçildi, ihraç kararları iptal edildi

KILIÇDAROĞLU'NDAN SALI GÜNÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, YDK toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Sadece toplantının açılışını yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, Salı günü grup toplantısında konuşacağının açıklanmasıyla ilgili soruya "Umarım, hep beraber" cevabını verdi.

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