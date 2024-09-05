Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Kasım Gülpınar'a istifa tepkisi: Kendi aday olsaydı bağımsızdan kazansaydı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Refah Partisi'nden istifasına bir tepki de Suat Kılıç'tan geldi. Hiç kimsenin yerinin doldurulamaz olmadığını söyleyen Kılıç, "Kendi aday olsaydı bağımsızdan kazansaydı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın istifasına ilişkin, "Madem bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edecekti, hiç Yeniden Refah Partisi'ne gelmeksizin gitseydi, gücünü bağımsızdan deneseydi. Mademki Kasım Gülpınar'ın oyu Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin oyunun üzerindedir. O zaman gitseydi kendi aday olsaydı bağımsızdan kazansaydı, bağımsız kalsaydı" dedi.

"KASIM GÜLPINAR KENDİSİ ADAY OLUP KAZANSAYDI"

Basın açıklamasında ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah Partisi’nden istifasına ilişkin soruya, “Kasım Gülpınar'a kendi açıkladığı rakamla cevap vermek istiyorum. Kasım Gülpınar'a kendi açıkladığı rakamla cevap vermek istiyorum. ‘Halkın nabzını tuttum, vatandaşların yüzde 73'ü partini değiştirme dediler’ diyor. Dolayısıyla bu şu demektir, Şanlıurfa halkının yüzde 73'ü Gülpınar'a ‘otur oturduğun yerde seçildiğin partiden bir yere gitme’ demiş durumda. Hal böyleyken 4 kişiden 3 tanesi ‘seçildiğin partiyi terk etme taş yerinde ağırdır, sen buraya yakışırsın bu insanlar seni seçtiler’ demişken bağımsıza geçmiş olması kabul edilebilir bir durum değil." şeklinde cevap verdi.

Gülpınar'ın istifası hakkındaki açıklamalarına devam eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Üzerinde baskı olsa da olmasa da hizmet için istediği parayı alsa da alamasa da parti değiştirmenin haklı gerekçesi hiçbirisi değildir. Madem bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edecekti, hiç Yeniden Refah Partisi'ne gelmeksizin gitseydi gücünü bağımsızdan deneseydi. Mademki Kasım Gülpınar'ın oyu Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin oyunun üzerindedir. Kendi iddiası bu yönde. Kendinde keramet vehmediyor. O zaman gitseydi kendi aday olsaydı bağımsızdan kazansaydı, bağımsız kalsaydı. Bunu demek hakkımızdır. Biz saygılı bir şekilde eleştirilere karşı cevabımızı vermeye her zeminde hazırız ve bunu ifade ediyoruz. Eğer ki Yeniden Partisi'nden ayrılmasının gerçekten haklı gerekçeleri olsaydı, ayrıldığı gibi başka bir partiye de geçebilirdi. Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Gülpınar. Buna dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum. Hiç kimsenin yeri doldurulamaz değildir. Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerine kapıyı açamamak, bir seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi, bağımsıza geçmesi için haklı bir gerekçe olamaz” diye cevap verdi.