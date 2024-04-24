Yer: Bursa! Holding binasını gece yarısı otomatik silahlarla taradılar

Bursa'da, bir holding binasına gece yarısı otomatik silahlarla tarandı. 43 el ateş açıldığı belirlenen binanın camları tuzla buz oldu, saldırı anında binada bulunan özel güvenlik görevlisi ise şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, edinilen bilgiye göre, bir grup şüpheli cadde üzerinde bulunan holdingin ana binasının önüne beyaz bir otomobille gitti.

Binanın önünden geçtiği esnada aracın camından çıkan saldırganlar, otomatik silahla arka arkaya tetiğe bastı.

43 EL ATEŞ AÇTILAR, TUZLA BUZ OLDU

Tam 43 merminin isabet ettiği binada bulunan bir bekçi ise arka arkaya gelen kurşunlardan son anda kurtuldu.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan şüpheliler ise her yerde aranıyor.