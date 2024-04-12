Yer: Sakarya... Tatil sitesinde bir sene sonra aynı korkunç manzara

Sakarya'da, geçen sene ceset bulunan evden gelen kötü kokularla birlikte korkunç manzara ortaya çıktı. Tatil sitesinde çürümeye başladığı belirlenen 2 ceset daha bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir tatil sitesindeki evden gelen kötü kokular vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler girdikleri dairede çürümeye başlamış 2 erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemelerde cesetlerin Avni Çetinkaya (65) ve Yalçın Dereli’ye (58) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

'CAMA DOĞRU YAKLAŞINCA...'

Olayı anlatan Çağatay Genç, "Komşularımız sabah kahvaltıya bize gelirken kızları camlardaki sinekleri fark etmiş. Durumu ev sahibin yakınlarına bildirmişler. Onlarında bir süredir haber alamadıklarının bilgisi üzerine durumu yetkililere bildirdik. Ekipleri beklerken cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik. Ekipler kapıyı açar açmaz yerde cesedi gördü ve içerideki bir oda da diğer cesedi buldular" dedi.

GEÇEN SENE DE CESET BULUNMUŞTU

Öte yandan, aynı dairede 2 Nisan 2023'de kalp damar hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden İsmail Aydemir'in (61) de cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybeden Aydemir, Çetinkaya ve Dereli'nin aynı dairede hissedar oldukları öğrenildi.