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Yer: Sivas! Daha önce böylesini görmediler, ormana giden dehşete düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yer: Sivas! Daha önce böylesini görmediler, ormana giden dehşete düştü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas’ın Gemerek ilçesini hortum vurdu. Ormanlık alanda çıkan büyük hortum asırlık çam ağaçlarını kökünden söktü. Yangın çıktığını zanneden köylüler ise gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Sivas'ta kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırları içerisinde yer alan Çat ormanlarında oluşan hortum nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Yer: Sivas! Daha önce böylesini görmediler, ormana giden dehşete düştü - 1. Resim

Çat köyü muhtarı İbrahim Aksu, hortumun ardından ormanda ağaçların ve mesire alanının zarar gördüğünü söyledi.

Yer: Sivas! Daha önce böylesini görmediler, ormana giden dehşete düştü - 2. Resim

ASIRLIK AĞAÇLAR ŞİDDETİNE DAYANAMADI

Hortumun şiddetiyle asırlık çam ağaçlarının kökünden söküldüğünü anlatan Aksu, "Hortum oluştuğundan dolayı ormanlarımızda zarar var. Mesire alanımızda bulunan kulübelerimiz de zarar gördü" dedi.

Yer: Sivas! Daha önce böylesini görmediler, ormana giden dehşete düştü - 3. Resim

YANGIN ZANNETTİLER

Köy sakinlerinden Yadigar Altuntaş da hortumu ilk gördüğünde yangın çıktığını sandığını belirterek, "Köyden 10 kilometre uzaklıkta yaylalara yakın yerde çok büyük bir hortum olmuş. Geldik, baktık ki 120 yıllık ağaçları kökünden sökmüş, gövdelerinden kırmış" diye konuştu.

Yer: Sivas! Daha önce böylesini görmediler, ormana giden dehşete düştü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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