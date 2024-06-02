Yer: Tekirdağ! Eğitim uçağı arıza nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 15:18 - Güncelleme:

Eğitim Uçağı, Zorunlu Iniş, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Özel bir havacılık okuluna ait olan eğitim uçağı, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.