Yer: Tekirdağ! Eğitim uçağı arıza nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Özel bir havacılık okuluna ait olan eğitim uçağı, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Çorlu Havalimanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı, motorunda bir süre sonra arıza meydana gelmesi nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği ekili tarlaya inerken, ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı