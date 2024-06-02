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Yer: Tekirdağ! Eğitim uçağı arıza nedeniyle tarlaya acil iniş yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eğitim Uçağı, Zorunlu Iniş, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Özel bir havacılık okuluna ait olan eğitim uçağı, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Çorlu Havalimanı'ndan kalkan bir eğitim uçağı, motorunda bir süre sonra arıza meydana gelmesi nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği ekili tarlaya inerken, ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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