Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yakın zamanda adını DEM Parti olarak değiştiren Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında örgütsel etkinliklere katılarak PKK/KCK propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüphelinin, Ankara merkezli  10 ilde, itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Yeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adli ve kolluk makamlarının terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında  örgütsel etkinliklere katılarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için düğmeye basıldı.

    16 GÖZALTI KARARI

    Soruşturmaya konu şüphelilerin Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

    Yeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yeşil Sol PartiSon DakikaTerörPKK
    Haberler > Gündem > Yeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Meteoroloji’nden kritik sel uyarısı, 25 şehir çok dikkat etsin tedbiri elden bırakmasın - Gündem'25 şehir çok dikkat etsin, tedbiri elden bırakmasın'FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı - GündemFETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltıInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Sammy Ali İstanbul’da yakalandı - GündemSammy Ali İstanbul’da yakalandıHainleri Suriye’de karanlığa gömdük - GündemHainleri Suriye’de karanlığa gömdükIrak'ta saldıran kalleşler yine fırsat kolluyor, Batı’nın piyonu PKK/YPG Suriye’de tuzak kuruyor - GündemBatı’nın piyonu PKK/YPG Suriye’de tuzak kuruyorMersin'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı - GündemKatliam gibi kaza kamerada252 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, Semih Kaya’ya tepki gösterdi: Bagajı açtığımda paralar kapışılıyordu - Gündem"Bagajı açtığımda paralar kapışılıyordu"Aşık olduğu kadının yüzüne asit döken saplantılı caninin cezası belli oldu - GündemAşık olduğu kadının yüzüne asit döken saplantılı caninin cezası belli olduFabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldı - GündemFabrika inşaatında göçük meydana geldi, işçiler toprak altında kaldıSinop'ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü! - GündemSinop'ta akılalmaz olay... Balık ağına takıldı, balıkçıyı öldürdü!
    Sonraki Haber Yükleniyor...