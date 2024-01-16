Yeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı

16 Ocak 2024 08:54 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:25

Adli ve kolluk makamlarının terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında örgütsel etkinliklere katılarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için düğmeye basıldı.

16 GÖZALTI KARARI

Soruşturmaya konu şüphelilerin Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.