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Yeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Fatih Uğur
Yakın zamanda adını DEM Parti olarak değiştiren Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında örgütsel etkinliklere katılarak PKK/KCK propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Adli ve kolluk makamlarının terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında örgütsel etkinliklere katılarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli için düğmeye basıldı.
16 GÖZALTI KARARI
Soruşturmaya konu şüphelilerin Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı