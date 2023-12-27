Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu! Hem uzmanlar hem Meteoroloji açıkladı

    Yeni yıla sayılı günler kala 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabını veren Meteoroloji, haritalı paylaşım ile il il uyardı. Bugün İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklenirken, uzmanlar ise yılbaşında beklenen hava durumuna dair bilgi verdi.

    &#039;Yılbaşında kar yağacak mı?&#039; sorusunun cevabı belli oldu! Hem uzmanlar hem Meteoroloji açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı, 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu. Tatil planı yapan ve yapmak isteyen milyonlarca vatandaş hava durumunu merak ederken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. Bugün ise İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor. İşte günün hava durumuna dair detaylar...

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

    YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün ve yarın Rize-Artvin kıyıda yağmur, yüksekte kar var. Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde hafif yağmur, İstanbul’da öğlen yerel yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Pazar günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağmur olabilir" dedi.

    Milyonların merakla beklediği "yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna da cevap veren Şen, "Yılbaşı dahil bu hafta kar yok. Kayak merkezlerinde kar yüksekliği erimeye devam ediyor, yeni yıla kadar kar yok. Uludağ’da 15 cm idi. Pazar günü 10 cm’in altına iner ve yağmur olabilir. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış da kar yüksekliği en çok olan yerler" ifadelerini kullandı.

    'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu! Hem uzmanlar hem Meteoroloji açıkladı

    İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 13°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 16°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ADANA °C, 21°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 22°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Az bulutlu

    ÇANAKKALE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı

    KONYA °C, 14°C
    Az bulutlu

    SİVAS °C, 10°C
    Az bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 11°C
    Az bulutlu

    ARTVİN °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli

    DİYARBAKIR °C, 11°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Az bulutlu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuYılbaşıKarSağanak
    Haberler > Gündem > 'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu! Hem uzmanlar hem Meteoroloji açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin şahlanışına set çekemeyecekler - GündemErdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin şahlanışına set çekemeyeceklerJapon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardı - GündemJapon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardıŞehit babası oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu, temelli geldi - GündemŞehit babası oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu, temelli geldiFatih Altaylı için adliyeye 'suç duyurusu' akını! - GündemFatih Altaylı için adliyeye 'suç duyurusu' akını!Şehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktı - GündemŞehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktıSosyal medyadan şehitlere hakaret eden şahıs Ayvalık’ta yakalandı - GündemSosyal medyadan şehitlere hakaret eden şahıs Ayvalık’ta yakalandıIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...