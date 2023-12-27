'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu! Hem uzmanlar hem Meteoroloji açıkladı
Yeni yıla sayılı günler kala 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabını veren Meteoroloji, haritalı paylaşım ile il il uyardı. Bugün İstanbul dahil birçok kentte sağanak beklenirken, uzmanlar ise yılbaşında beklenen hava durumuna dair bilgi verdi.
Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı, 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu. Tatil planı yapan ve yapmak isteyen milyonlarca vatandaş hava durumunu merak ederken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. Bugün ise İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor. İşte günün hava durumuna dair detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün ve yarın Rize-Artvin kıyıda yağmur, yüksekte kar var. Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde hafif yağmur, İstanbul’da öğlen yerel yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Pazar günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağmur olabilir" dedi.
Milyonların merakla beklediği "yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna da cevap veren Şen, "Yılbaşı dahil bu hafta kar yok. Kayak merkezlerinde kar yüksekliği erimeye devam ediyor, yeni yıla kadar kar yok. Uludağ’da 15 cm idi. Pazar günü 10 cm’in altına iner ve yağmur olabilir. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış da kar yüksekliği en çok olan yerler" ifadelerini kullandı.
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi