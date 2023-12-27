'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu! Hem uzmanlar hem Meteoroloji açıkladı

27 Aralık 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 10:28

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı, 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusunun cevabı belli oldu. Tatil planı yapan ve yapmak isteyen milyonlarca vatandaş hava durumunu merak ederken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. Bugün ise İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor. İşte günün hava durumuna dair detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün ve yarın Rize-Artvin kıyıda yağmur, yüksekte kar var. Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde hafif yağmur, İstanbul’da öğlen yerel yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Pazar günü Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yağmur olabilir" dedi.

Milyonların merakla beklediği "yılbaşında kar yağacak mı?" sorusuna da cevap veren Şen, "Yılbaşı dahil bu hafta kar yok. Kayak merkezlerinde kar yüksekliği erimeye devam ediyor, yeni yıla kadar kar yok. Uludağ’da 15 cm idi. Pazar günü 10 cm’in altına iner ve yağmur olabilir. Palandöken, Kartalkaya, Sarıkamış da kar yüksekliği en çok olan yerler" ifadelerini kullandı.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar kuvvetli

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu