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    Yıllar önce Erdoğan'ın barıştırdığı aileden acı haber geldi, kansere yenik düştü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    2008 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Adana'da kocasıyla barıştırdığı ve yeniden evlenmesini sağladığı kadından acı haber geldi. Necla Yıldırım, kansere yenik düştü.

    Yıllar önce Erdoğan&#039;ın barıştırdığı aileden acı haber geldi, kansere yenik düştü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    15 Nisan 2008 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen tüp patlamasında yanarak yaralanan 7 yaşındaki İbrahim Yıldırım, hastanede 200 lirayı ödeyemedikleri için rehin kalmıştı. Bu durum üzerine devreye dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan girmiş ve çocuk hastanede rehin kalmaktan kurtulmuştu. Öte yandan hastane Sağlık Bakanlığı tarafından 5 gün kapatılmıştı.

    MİNİK İBRAHİM'İN AİLESİ YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

    Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Erdoğan, bir dizi açılış yapmak üzere Adana'ya gitti. Adana Valiliğini ziyaret eden Erdoğan, burada rehin kalmaktan kurtarılan İbrahim Yıldırım'ı da kabul etti. Bu sırada Erdoğan, İbrahim Yıldırım’ın annesi Necla ile babası Mehmet Yıldırım’ın ayrı olduğunu öğrenince, "Artık bundan sonra birlikte olun. Tekrar evlenin, çocuğunuz var" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine çift yeniden evlendi.

    Aradan yaklaşık 16 yıl geçtikten sonra İbrahim Yıldırım büyüyüp askere giderken, annesi ise kansere yakalandı.

    Yıllar önce Erdoğan'ın barıştırdığı aileden acı haber geldi, kansere yenik düştü

    ANNE YILDIRIM KANSERE YENİK DÜŞTÜ

    Bir süre kanser tedavisi gören anne hayatını kaybetti. Mehmet Yıldırım, eşini çok sevdiğini, uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü ve çok acı çektiğini belirterek, "İbrahim askere gitti. O giderken annesi vardı, şimdi geldiğinde annesi olmayacak. Bizim yuvamızın yeniden kurulmasına Cumhurbaşkanımız Erdoğan vesile olmuştu. Ancak çok sevdiğim eşimi şimdi de kanser nedeniyle kaybettim" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaKanser
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