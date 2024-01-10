Yıllar önce Erdoğan'ın barıştırdığı aileden acı haber geldi, kansere yenik düştü

10 Ocak 2024 15:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:25

15 Nisan 2008 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen tüp patlamasında yanarak yaralanan 7 yaşındaki İbrahim Yıldırım, hastanede 200 lirayı ödeyemedikleri için rehin kalmıştı. Bu durum üzerine devreye dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan girmiş ve çocuk hastanede rehin kalmaktan kurtulmuştu. Öte yandan hastane Sağlık Bakanlığı tarafından 5 gün kapatılmıştı.

MİNİK İBRAHİM'İN AİLESİ YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Erdoğan, bir dizi açılış yapmak üzere Adana'ya gitti. Adana Valiliğini ziyaret eden Erdoğan, burada rehin kalmaktan kurtarılan İbrahim Yıldırım'ı da kabul etti. Bu sırada Erdoğan, İbrahim Yıldırım’ın annesi Necla ile babası Mehmet Yıldırım’ın ayrı olduğunu öğrenince, "Artık bundan sonra birlikte olun. Tekrar evlenin, çocuğunuz var" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine çift yeniden evlendi.

Aradan yaklaşık 16 yıl geçtikten sonra İbrahim Yıldırım büyüyüp askere giderken, annesi ise kansere yakalandı.

ANNE YILDIRIM KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Bir süre kanser tedavisi gören anne hayatını kaybetti. Mehmet Yıldırım, eşini çok sevdiğini, uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü ve çok acı çektiğini belirterek, "İbrahim askere gitti. O giderken annesi vardı, şimdi geldiğinde annesi olmayacak. Bizim yuvamızın yeniden kurulmasına Cumhurbaşkanımız Erdoğan vesile olmuştu. Ancak çok sevdiğim eşimi şimdi de kanser nedeniyle kaybettim" dedi.