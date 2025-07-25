Yoğun bakımsız hastanede ameliyat! Elif'in ailesi 3 yıldır adalet peşinde

Almanya'dan mide ameliyatı için İstanbul'a gelen 21 yaşındaki Elif Nur Solaklar, iddiaya göre yoğun bakım ünitesi bile olmayan bir hastanede ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybetti. 3 yıldır adalet mücadelesi veren acılı anne, "Kızımız toprağın altında, doktor hâlâ görevde" diyor.

2021 yılında Almanya'dan mide ameliyatı olmak için İstanbul'a gelen 21 yaşındaki Elif Nur Solaklar, Pendik'teki özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre; hastanede ameliyata alınan genç kız, komplikasyonlar ve ihmaller sonucu fenalaştı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YOK!

Yoğun bakım ünitesi dahi bulunmayan hastane, genç kızı başka bir hastaneye sevk etti. Sevk edildiği hastanede 14 gün sonra hayatını kaybeden genç kızın ölümü, ailesini hüzne boğdu. 3 yıldır adalet mücadelesi veren aile, kızlarının ölümüne neden olan doktorun gereken cezayı almasını istiyor.

"MEĞERSE DOKTOR ORAYI KİRALAMIŞ"

Sabah'ın haberine göre; kızının apar topar ameliyata alındığını söyleyen anne Halime Solaklar, "Almanya'dan gelmeden önce o kişinin sekreteriyle iletişime geçmiştik. Doktorun bütün işleriyle asistanı ilgileniyordu. Türkiye'ye gelir gelmez hastaneye gittik. Kızım özellikle bu doktoru istiyordu, araştırınca iyi bir doktor olduğunu söylediler. Meğerse doktor orayı kiralamış. Biz orayı tam teşekküllü bir hastane sanıyorduk. Bize, bir gün içerisinde bütün teşhisleri yapacaklarını ve ertesi gün de kızımın ameliyata alınacağını söylediler" dedi.

"KIZIMA VEDA BİLE EDEMEDİM"

"Biz de onayladık, kötü bir düşüncemiz yoktu. Kızıma veda bile edemeden hemen ameliyata aldılar" diyen acılı anne, "2,5 saat geçti, bize herhangi bir bilgi verilmedi, eşim de ameliyathane tarafına gidip bir süre gelmeyince şüphelendim. Beni yanına çağırdı, hastanede de bir kızın damarının patladığı konuşuluyordu. Tabii bizim de hiçbir şeyden haberimiz yok, üzerimize sanki ölü toprağı atılmıştı. Saatlerce girişte bekledik, kızımı da ameliyathanede bıraktılar. Yanımıza başhekim geldi, kendi doktorumuz hiçbir şekilde bilgi vermedi" diye konuştu.

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"DOKTOR HALA MESLEĞİNİ YAPIYOR"

Acılı anne, o günü asla unutamadıklarını ve ailecek ilaçlarla zar zor ayakta durduklarını söyledi.

Solaklar, "Hastanede yoğun bakım yokmuş. Ameliyat sonrası kızımı normal bir odaya aldılar. O odada kızımın acı içerisinde haykırışlarını duydum, çok kötüydü. Doktorlar 'bekleyelim' dediler ama bir saat sonra başka hastaneye sevk ettiler. 14 gün sonra kızım vefat etti. 3 yıl süren inceleme ve raporlarla doktorun ve hastanedeki birçok kişinin kusurlu olduğu belgelendi. Ancak hâlâ hiçbir soruşturma açılmadı. Beklemekten çok yorulduk, bizim ailece psikolojimiz bozuldu. İlaçlarla zor ayakta duruyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Benim kızım toprak altında yatıyor ama o doktor hâlâ mesleğini yapıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın" ifadelerini kullandı.