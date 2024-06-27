Yozgat'ta 10 metrede gelen ölüm! İstinat duvarından düşen ATV sürücüsü öldü
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Yozgat'ta geri manevra yaparken istinat duvarından düşen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
76 yaşındaki Saim Polat idaresindeki plakasız ATV, kent merkezi Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Kürşad Caddesi'nde, geri manevra yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polat'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.