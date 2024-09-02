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Yozgat'ta yıldırım düşen ev kullanılmaz hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ta tek katlı eve yıldırım düştü. Şans eseri evde kimse bulunmaması sevindirirken çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhöyük köyü Çal mevkiinde Ömer Akdemir’e ait tek katlı betonarme eve kimsenin bulunmadığı sırada dün gece yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Çekerek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta yıldırım düşen ev kullanılmaz hale geldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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