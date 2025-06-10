Barrack’a ‘Türk ajanı’ suçlaması! Yunan basını düşmanlığı abarttı

Türk düşmanlığı Yunanlıların akıl sağlığını da bozdu. Tom Barrack’ı hedefe koyan Yunan gazeteleri, “ABD’ye değil Türk çıkarlarına hizmet ediyor. Türk gündemini Beyaz Saray'a Tom Barrack taşıyor” diye yazdı.

Türkiye’nin diplomatik manevralarıyla elde ettiği ivme, Yunan kamuoyunda tepkiler doğuruyor. Bu gerilimin merkezinde ise ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack yer alıyor. Yunanistan medyası, Barrack’ı açıkça hedef alarak onu ‘Türkiye’nin çıkarlarını savunan bir isim’ şeklinde nitelendirirken, Barrack’ı medya üzerinden ‘Türkiye’nin ajanı’ olmakla suçladı.

Yunanistan merkezli Hellas Journal’ın haberinde, Barrack’ın Washington’a yaptığı ‘gizli’ ziyaretin ardından Oval Ofi s’te ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşme irdelendi. Hellas Journal haberinde Barrack için “Amerikan stratejik çıkarlarına hizmet etmek yerine, Ankara’daki ‘İslamcıların’ lobicisi gibi Türk çıkarlarına hizmet ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Barrack’ın Washington ziyaretinin ‘duyurulmadığı’ ve ‘gizlice geldiği’ özellikle vurgulanırken, görüşmeyi kendisinin X hesabından yaptığı paylaşımla duyurmasına dikkat çekildi. Hellas Journal ayrıca, Türkiye’nin S-400’lere sahip olmasının, Ankara’nın ABD ile ilişkilerinde kritik bir engel olarak görüldüğünü ve bu engelin aşılmasının, Atina’da endişeyle izlendiğini sayfalarına taşıdı.