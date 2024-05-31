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Yunan bayraklı sürat teknesiyle de kaçamadılar! Sahil Güvenlik'ten uyuşturucu ve PKK avı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale, Operasyon, Uyuşturucu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kilolarca uyuşturucu yüklü Yunan bayraklı sürat teknesiyle kaçmaya çalışan PKK'lı teröristler yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'nda nefes kesen bir operasyona imza atıldı. Yunan vatandaşı S.S. ve Y.N., Yunan bayraklı 'Nefeli' isimli sürat teknesiyle sahile 11 kilo 900 gram skunk uyuşturucu maddesi bıraktığı görüldü.

Yunan bayraklı sürat teknesiyle de kaçamadılar! Sahil Güvenlik'ten uyuşturucu ve PKK avı - 1. Resim

Arından kasten yaralamak, terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu madde kullanmak ve insan kaçakçılığı suçlarından aranan şahıslar tekneye alındı. Tespit ve takip sonucu Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı harekete geçti.

Yunan bayraklı sürat teknesiyle de kaçamadılar! Sahil Güvenlik'ten uyuşturucu ve PKK avı - 2. Resim

FİLM GİBİ OPERASYONDA SUÇLULAR AVLANDI

Tekneye bindirilen kasten öldürme suçundan aranan M.T., kasten yaralama suçundan aranan O.T., PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.K., uyuşturucu madde kullanmak suçundan Z.S. ile İran vatandaşı A.E.'nin yurt dışına kaçmasına imkan sağlayan organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. olmak üzere 11 şüpheli jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yunan bayraklı sürat teknesiyle de kaçamadılar! Sahil Güvenlik'ten uyuşturucu ve PKK avı - 3. Resim

Yunan S.S. ve Y.N. ile Türk organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından, M.T. kasten öldürme suçundan, O.T. kasten yaralama suçundan, H.K. PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan, Z.S. uyuşturucu madde kullanma suçundan tutuklandı. İran vatandaşı A.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan bayraklı sürat teknesiyle de kaçamadılar! Sahil Güvenlik'ten uyuşturucu ve PKK avı - 4. Resim

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde (Skunk), 2 bin 500 euro, 1 uydu telefonu, 5 cep telefonu, 1 sürat teknesi, 2 otomobil ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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