Adana'da CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, rüşvet soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, rüşvet ve imar usulsüzlüğü suçlamalarıyla yargılandığı davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirçalı'nın tutuklanmasının ardından İçişleri, belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

ALİ DEMİRÇALI KİMDİR?

1 Nisan 1965’te Elazığ Sivrice’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini ailesi ile birlikte taşındığı Adana’nın Yüreğir ilçesinde tamamladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden ayrılarak iş hayatına atıldı. Ara İnşaat Limited Şirketi, A.F.D. Yapı Limited Şirketi, Asal Yapı Limited Şirketi ve Astay İnşaat Turizm Sanayi Limited Şirketi’nin kurucu ortağı olarak görev yaptı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

Adana Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ile Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu Haysiyet Kurulu Üyeliğinde bulundu. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkan Vekili olan Ali Demirçalı, birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarında yer aldı.

2011-2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Adana Milletvekili seçilerek TBMM’de görev yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yüreğir Belediye Başkanlığı’na aday oldu.

