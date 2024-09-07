Zehir tacirleri uyuşturucuyu peynir bidonuna sakladı
Düzce'de kargo yöntemiyle gönderilmesi planlanan uyuşturucuları peynir bidonuna gizlediler. Savcılığın talimatı ile zehir tacirlerinin planı suya düştü.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden İstanbul'a kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşımacılığı yapan kargo şirketinin Düzce'deki aktarım merkezinde arama gerçekleştirdi.
KARGOYU TESLİM ALAN DA YAKALANDI
Ekipler, alıcı K.B'ye yollanan peynir bidonlarının içine, paketlenmiş halde 3 kilo 916 gram sentetik uyuşturucu gizlendiğini belirledi. Uyuşturucu çıkarıldıktan sonra bidonların alıcıya yollandığı operasyonda, İstanbul'daki kargo şubesine gelen K.B. gözaltına alındı.
Düzce'ye getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, operasyona ait görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basınla paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı