Zehir tacirlerinin kurnaz oyununu polis ekipleri bozdu!

Afyonkarahisar’da mermer blokların içerisine özel hazırlanmış kalıplarla yerleştirilen 1 milyon 212 bin adet captagon hap ile yine 37 kilogram toz captagon ele geçirildi. Zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemiyle zulaladığı uyuşturucu polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kente 3 tır ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Afyonkarahisar-İzmir karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında 3 tırı durdurdu.

Görünüşte sadece paletler içerisinde mermer blok taşıdığı gözlenen tırlarda narkotik köpeği Zeyna ile arama yapıldı.

Aramada Zeyna’nın tepki vermesi üzerine forkliftlerle paletler tek tek indirilip mermer bloklar kırıldı. Kırılan blokların içerisine özel kalıplar halinde zulalanmış 1 milyon 212 bin adet captagon hap ile yine 37 kilogram toz captagon isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tırlardaki A.M., H.İ.Ü., O.K., F. T. ile S.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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