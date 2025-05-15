Zeka geriliğine yol açıyor! Tehlike sofralarda

Son dönemde tarımsal ürünlerde bulunan yüksek oranda pestisitlerin etkileri merak ediliyordu. Uzmanlar, pestisitin çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna yol açtığına dikkat çekti. İşte detaylar...

Tarımsal ürünlerde kullanılan pestisit, ciddi tehlikelere yol açıyor. Pestisit anne karnındaki bebekten çocuklara ve yetişkinlere kadar herkesi etkiliyor.

ÇOCUKLARDA ZEKA GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

NTV'de yer alan habere göre çocuklarda 6 yaşına kadar bu maddelere maruz kalmak, zeka geriliğinden otizme kadar birçok soruna neden oluyor.

IQ SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım konuyla ilgili şunları söyledi:

"Pestisitlerin çoğu plasentaya geçebiliyor, anne aldığı zaman büyüyen bebeği de etkilenebiliyor. Pestisit IQ seviyesini düşürebiliyor, davranış bozukluğuna yol açabiliyor, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yol açabilir hatta otizm bulgularına kadar yol açabilir."

Kıykım "Bir çocuk geldi size, sorunun pestisitten kaynaklandığını anlayabiliyor muyuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Çok mümkün değil. Ani bir durum söz konusu değil. IQ'da yavaş yavaş bir düşme oluyor ve bu düşme bir yerde fark edilebilir bir zeka geriliği seviyesine gelebilir."

"HER GIDANIN İÇİNDE VAR"

Greenpeace'in araştırmasına göre; İstanbul'da market ve pazar tezgahlarında satılan sebze-meyvelerin üçte birinde pestisite rastlandı. Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım "Pestisiti toprağa atıyoruz, suya karışıyor aslında hemen her gıdamızın içinde var. Daha fazla pestisite maruz kalmış, kan değerleri saç değerleriyle bakılıp daha az temas etmiş çocuklarla IQ seviyesinin bakıldığı çok güzel çalışmalar var ve IQ seviyesinin beklenenden daha düşük seviyede olduğu görülüyor." diye konuştu.

PESTİSİT ARINDIRILABİLİR Mİ?

Peki sebze ve meyveleri bu kimyasal maddelerden arındırabilmek mümkün mü? Prof. Dr. Kıykım bu konuda şu uyarıları yaptı:

"Bol suyla yıkayalım, biraz karbonat kullanabilirsiniz çünkü aslında pestisit meyve olmadan önce atılıyor zaten. Dışarıdan gelen üzerine bulaşmış olan biraz kabuğunda daha fazla olur en azından onları bir miktar temizlemek öneriliyor. Büyürken içine girmiş bir pestisiti suda bekleterek temizlemek maalesef çok mümkün değil."

Tarımsal üretimde yer alan herkes ama özellikle de çocuklar kimyasallardan çok daha fazla etkileniyor.