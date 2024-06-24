Zincir markette dehşet! Çalışanın kafasını defalarca dolaba vurdu
Düzenleyen: Eda Narin- Güncelleme:
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Tokat'ta marketteki genç bir kadın bir market zincirinde çalışan kadının kafasını saçlarından tutup dondurucu dolaba defalarca vurdu. Olaya dair herhangi bir açıklama gelmedi.
Tokat'taki bir zincir market şubesinde dehşet veren anlar yaşandı. Genç kadın, market çalışanının kafasını dondurucu dolaba vurarak darp etti.
Market çalışanı genç kadına mani olamazken, darp edilirken bağırdığı duyuldu.
Olayın neden yaşandığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.