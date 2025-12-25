Zonguldak’ta Büyük Tekke Köyü’nde yer alan ilk ve ortaokul binasının depreme dayanıksız olması gerekçesiyle yıkımına karar verildi. 7 yıldır kapısına kilit vurulan binalar MEB kararıyla yıkılacak.

11 ili etkileyen, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye genelindeki ev, iş yerleri, okullar ve diğer binalar inceleme altına alınmıştı. Yapılan testler ve alınan numuneler üzerinden depremde yıkılma riski taşıyan, dayanıksız binalar tek tek tespit edilmişti.

Zonguldak’ta depreme dayanıksız 2 okul binası yıkılacak

7 YILDIR KAPALI

Millî Eğitim Bakanlığı Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü’nde yer alan ilk ve ortaokul binasının kapısına depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kilit vurmuştu. Yaklaşık 7 yıldır kapısı kapalı duran ilkokul ve ortaokul için harekete geçildi.

DEPREME DAYANIKSIZ

Binaların yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yıkım kararı sonrası söz konusu alanın Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürüleceği belirtildi.

