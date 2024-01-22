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Zonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Zonguldak’ta büyük bir faciadan son anda dönüldü. Heyelan sonrası dev kaya parçaları yola düştü. Bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Zonguldak’ta büyük bir faciadan son anda dönüldü. Heyelan sonrası dev kaya parçaları yola düştü. Bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 10. kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşaması ile kopan dev kaya parçaları, istinat duvarının üzerinden karayoluna indi.
KRİKO YARDIMIYLA ARACINI KURTARDI
Güzergah üzerinde seyreden 67 ABH 375 plakalı aracın ön kısmına isabet eden taş parçaları araçta hasara neden oldu. Aracından inerek ekiplere haber veren sürücü, kriko yardımıyla kurtardığı aracını olay yerinden alarak bölgeden ayrıldı. Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Heyelanın yaşandığı bölüm trafiğe kapatılırken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı