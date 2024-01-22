Zonguldak’ta faciadan kıl payı dönüldü! Dev kaya parçaları yola düştü

22 Ocak 2024 09:09 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:13

Zonguldak’ta büyük bir faciadan son anda dönüldü. Heyelan sonrası dev kaya parçaları yola düştü. Bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 10. kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşaması ile kopan dev kaya parçaları, istinat duvarının üzerinden karayoluna indi.

KRİKO YARDIMIYLA ARACINI KURTARDI

Güzergah üzerinde seyreden 67 ABH 375 plakalı aracın ön kısmına isabet eden taş parçaları araçta hasara neden oldu. Aracından inerek ekiplere haber veren sürücü, kriko yardımıyla kurtardığı aracını olay yerinden alarak bölgeden ayrıldı. Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Heyelanın yaşandığı bölüm trafiğe kapatılırken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.