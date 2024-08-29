Zonguldak'ta magandalar önce ezdi, sonra dövdü, yetmedi fotoğraf çekti

Zonguldak'ta aracını tamirciye veren Ferdi K. sebebi bilinmeyen bir olaydan dolayı Selçuk D'den kaçmaya başladı. Aracıyla önce Ferdi K'yi ezen Selçuk D. dövdükten sonra bir de fotoğrafını çekip olay yerinden uzaklaştı.

Ferdi K. ile Selçuk D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalışan Ferdi K, Selçuk D'nin otomobiliyle çarpması sonucu yere düştü.

Bu sırada otomobilden inen Selçuk D, Ferdi K'yi yumruklayarak darbetti. Olay yerine gelen ve Selçuk D'nin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi de yerde yatan Ferdi K'yi tekmeleyerek araçtan aldığı cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Çevredekilerin araya girmesiyle Selçuk D. ve arkadaşı, olay yerinden otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferdi K, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tarafların, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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