10 özel lezzet tanıtılı, hepsi tescillendi! Türk mutfağında gurur veren tablo

Türk mutfağında gurur veren bir gelişme yaşandı.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen 10 ürün, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın 600'den fazla yemek çeşidine sahip olduğunu söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Masatlı, 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısını bugün itibarıyla 50'ye çıkardıklarını ifade etti.

Masatlı, 80 ürünü daha coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Gelecek yılın başına kadar bu çalışmaların sonuçlanmasını beklediklerini belirten Masatlı, şunları söyledi:

130'a yakın ürünümüzün coğrafi işaretini almış olacağız. Coğrafi işareti biz bir milli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bir ürünün mahrecini, menşeini, ancak bu şekilde algılayabiliriz, anlayabiliriz.

O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Tabii bu süreç içinde kültürümüzün, turizmimizin kültürel varlıklarımızın tekrar ortaya çıkarılması noktasında da çalışmaya devam ediyoruz.