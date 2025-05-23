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10 özel lezzet tanıtılı, hepsi tescillendi! Türk mutfağında gurur veren tablo

Kaynak: Anadolu Ajansı
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10 özel lezzet tanıtılı, hepsi tescillendi! Türk mutfağında gurur veren tablo
Haberler Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında coğrafi işaret belgesi verilen 10 özel lezzet tanıtıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın 600'den fazla yemek çeşidine sahip olduğunu söyledi. Masatlı, 80 ürünü daha coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Türk mutfağında gurur veren bir gelişme yaşandı.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen 10 ürün, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın 600'den fazla yemek çeşidine sahip olduğunu söyledi.

10 özel lezzet tanıtılı, hepsi tescillendi! Türk mutfağında gurur veren tablo - 1. Resim

80 ÜRÜNE DAHA ÇOĞRAFİ İŞARET YOLDA

Kentin coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Masatlı, 5 Şubat 2023 tarihinde 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısını bugün itibarıyla 50'ye çıkardıklarını ifade etti.

Masatlı, 80 ürünü daha coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Gelecek yılın başına kadar bu çalışmaların sonuçlanmasını beklediklerini belirten Masatlı, şunları söyledi:

130'a yakın ürünümüzün coğrafi işaretini almış olacağız. Coğrafi işareti biz bir milli mesele olarak görüyoruz. Çünkü bir ürünün mahrecini, menşeini, ancak bu şekilde algılayabiliriz, anlayabiliriz.

O bakımdan bu coğrafi işaretler hem bizim kültürümüzün zenginliğini hem insanlarımızın bu noktadaki emeklerini bir manada tescil etmek anlamına geliyor. Tabii bu süreç içinde kültürümüzün, turizmimizin kültürel varlıklarımızın tekrar ortaya çıkarılması noktasında da çalışmaya devam ediyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'ın gastronomisini tanıtmak ve ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara coğrafi işaret tescil belgesi verilen 10 ürün ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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