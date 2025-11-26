Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personellerinin büyük bir ilgiyle beklediği 100.000 TL'lik rekor banka promosyonu ödemesi için nefesler tutuldu. Türkiye İş Bankası ile 2025-2028 yıllarını kapsayan anlaşmanın imzalanmasının ardından, "EGM 100 bin TL promosyon ne zaman yatırılacak?" sorusuna cevap aranıyor.

Polis memurları tarafından promosyon ödemelerinin hesaba yatacağı tarih merakla bekleniyor. Polis ve EGM çalışanları, geçtiğimiz hafta maaş ödemelerini aldı. Öte yandan promosyon ödemesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor.

100 bin TL EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarına tek seferde ödenecek 100 bin TL promosyon ödeme tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.

Kasım ayı içerisinde promosyon ödemesinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

EGM'den yapılan açıklamada; "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.

İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SEVCAN GİRGİN

